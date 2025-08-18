Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Як виглядав момент влучання дрона у Харкові?
Уранці понеділка, 18 серпня, в Індустріальному районі Харкова кілька ударних БпЛА влучили у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок удару є руйнування, щонайменше 20 постраждалих та 7 загиблих. Серед жертв є діти.
Мер Харкова поділився моментом російської смертельної атаки на мирне населення міста. За його словами, удар був спрямований саме по будинку.
Влучання "Шахеда" у будинок в Харкові: дивіться відео
Удар по житловому будинку був цілеспрямований – п'ять ворожих "Шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людях, які мирно спали о п'ятій ранку,
– написав Терехов.
Що відомо нещодавні про обстріли Харкова?
- У ніч проти 18 серпня чотири дрони поцілили у багатоповерхівку. Там сталось займання та обвал перекриттів. Серед загиблих – 1,5-річна дитина та 16-річний підліток. Кількість поранених зростає, під завалами можуть залишатися люди.
- Увечері в місті також пролунали вибухи. Тоді, за словами Терехова, попередньо відомо, що місто атакували дронами-камікадзе "Молнія". Наслідки удару уточнюються.
- Одна з останніх атак була 9 серпня. Тоді окупанти вдарили по меблевому магазину дроном "Молнія-2". Поранено було п'ятеро людей, у будівлі пошкоджено дах.