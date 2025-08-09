Деталі зібрав 24 Канал.

Який вигляд має магазин меблів у Харкові, по якому влучили росіяни 9 серпня?

Росіяни вже розганяють ідею, буцімто влучили не в салон меблів.

Поранені – відвідувачі комплексу мережі меблевих салонів. Тут були люди. Це – вихідний день, субота, вдень таке влучання. Це – справжній терор проти мирного населення,

– підкреслив Ігор Терехов.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко показала, який має вигляд магазин меблів після влучання.

Магазин меблів у Харкові зараз / Фото 24 Каналу

"На базах НАТО, звичайно, комфортно, але навіть там немає стільки диванів. Тож росіяни скоїли просто черговий теракт, ударивши по торгівельному центру у вихідний день", – написало харківське медіа "Думка".

Уражений магазин у Харкові / Фото "Думка"

У прокуратурі говорять: ворог застосував ударний БпЛА "Молнія-2". Внаслідок влучання постраждали троє жінок 38, 45, 43 років, 36-річний чоловік, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з уламковими пораненнями у лікарні.

Відомо, що пошкоджено дах та приміщення закладу. Поліцейські, рятувальники та медики оглядають місце влучання та надають допомогу постраждалим.

Салон меблів у Харкові після влучання 9 серпня / Фото поліція, ДСНС, прокуратура

У ДСНС додали: пожежі не було, а рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі.

Слідчі почали досудове розслідування за статтею про воєнні злочини Кримінального кодексу України.