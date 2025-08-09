Детали собрал 24 Канал.

Как выглядит магазин мебели в Харькове, по которому попали россияне 9 августа?

Россияне уже разгоняют идею, якобы попали не в салон мебели.

Раненые – посетители комплекса сети мебельных салонов. Здесь были люди. Это – выходной день, суббота, днем такое попадание. Это – настоящий террор против мирного населения,

– подчеркнул Игорь Терехов.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко показала, как выглядит магазин мебели после попадания.

Магазин мебели в Харькове сейчас / Фото 24 Канала

"На базах НАТО, конечно, комфортно, но даже там нет столько диванов. Поэтому россияне совершили просто очередной теракт, ударив по торговому центру в выходной день", – написало харьковское медиа "Думка".

Пораженный магазин в Харькове / Фото "Думка"

В прокуратуре говорят: враг применил ударный БПЛА "Молния-2". В результате попадания пострадали трое женщин 38, 45, 43 лет, 36-летний мужчина, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями в больнице.

Известно, что повреждены крыша и помещение заведения. Полицейские, спасатели и медики осматривают место попадания и оказывают помощь пострадавшим.

Салон мебели в Харькове после попадания 9 августа / Фото полиция, ГСЧС, прокуратура

В ГСЧС добавили: пожара не было, а спасатели разрезали поврежденные конструкции металлической кровли.

Следователи начали досудебное расследование по статье о военных преступлениях Уголовного кодекса Украины.