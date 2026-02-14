Нашим захисникам у Запорізькій області фактично протистоять чотири російські армії – 5, 29, 35 і 36-та. Про це в ефірі "Ми – Україна" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Яка ситуація у Запорізькій області?

За словами Волошина, саме ці чотири ворожі формування зараз намагаються прорватися до Гуляйполя та взяти під контроль ще низку населених пунктів Запорізької області.

Окрім того, на Гуляйпільському напрямку відбувається перегрупування російських сил. Адже же три комплекти військових частин окупантів Сили оборони України "стесали".

Ворог продовжує втрачати багато людей і техніки: по 300 – 350 солдатів і до сотні одиниць озброєння щодня.

Нагадаємо, що після 9 лютого ЗСУ розпочали обмежені локальні контратаки біля адмінкордонів Дніпропетровської та Запорізької областей. Наші військові скористалися проблемами зі зв'язком в окупантів на передовій. Адже саме в цей час для загарбників заблокували термінали Starlink. Крім того, Кремль обмежив роботу Telegram, викликавши різку критику серед російських військових.

