Нашим защитникам в Запорожской области фактически противостоят четыре российские армии – 5, 29, 35 и 36-я. Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какова ситуация в Запорожской области?

По словам Волошина, именно эти четыре вражеских формирования сейчас пытаются прорваться в Гуляйполе и взять под контроль еще ряд населенных пунктов Запорожской области.

Кроме того, на Гуляйпольском направлении происходит перегруппировка российских сил. Ведь три комплекта военных частей оккупантов Силы обороны Украины "стесали".

Враг продолжает терять много людей и техники: по 300 – 350 солдат и до сотни единиц вооружения ежедневно.

Напомним, что после 9 февраля ВСУ начали ограниченные локальные контратаки возле админграниц Днепропетровской и Запорожской областей. Наши военные воспользовались проблемами со связью у оккупантов на передовой. Ведь именно в это время для захватчиков заблокировали терминалы Starlink. Кроме того, Кремль ограничил работу Telegram, вызвав резкую критику среди российских военных.

Что известно о боях за Гуляйполе?