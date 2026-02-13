Наши защитники проводят локальные и ситуативные контратаки возле административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Что известно о контратаках ВСУ на админгранице двух областей?

Геолоцированные кадры от 12 февраля показывают удары российских войск по украинским позициям на восток от реки Гайчур – в частности у Доброполья и на север от Варваровки (оба населенных пункта на северо-запад от Гуляйполя).

Эти снимки свидетельствуют, что украинские войска, вероятно, удерживали эти позиции до 12 февраля и, возможно, проводят локальные контратаки, чтобы объединить передовые позиции. Россияне, вероятно, обходили эти позиции во время операций по проникновению, чтобы преувеличить собственные успехи в районе.

Сообщения об ограниченных локальных контратаках ВСУ вблизи админграниц Днепропетровской и Запорожской областей начали поступать 9 февраля.

Сначала российские военные блогеры подавали эти контратаки как широкую украинскую "контрнаступательную операцию". Между тем в Силах обороны заявили, что никакого контрнаступления нет, а украинские контратаки ограничены по масштабу и охвату.

Российские блогеры сообщают об украинских контратаках к северу и северо-западу от Гуляйполя, но одновременно отмечают, что точная ситуация на местах неизвестна из-за проблем со связью у оккупантов на передовой.

Тактические контратаки украинских сил в этом районе, вероятно, являются ситуативной реакцией на благоприятные условия на поле боя.

Старший представитель НАТО сообщил службе BBC Russia 11 февраля, что по меньшей мере часть украинских успехов на востоке Запорожской области связана с действиями SpaceX, которые затруднили использование терминалов Starlink российскими войсками в начале февраля 2026 года.

Российский военный блогер, близкий к Кремлю, заявил о новых проблемах для российской связи. Вероятно, он имел в виду запрет использования Telegram с 9 февраля, которым также пользовались захватчики войска на передовой.

Российские блогеры предупреждают, что одновременная блокировка Telegram и Starlink серьезно усложнит связь для оккупантов в ближайшей перспективе.

Что известно о блокировке Starlink и Telegram для оккупантов?