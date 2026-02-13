Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что этот эффект не будет долговременным. По его словам, противник сможет найти альтернативные решения, но на это нужно время и ресурсы.
Смотрите также Может переложить вину: Трамп обдумывает выход из переговоров по войне в Украине
Сколько времени России нужно, чтобы заменить Starlink?
Потеря стабильной спутниковой связи стала для оккупантов серьезным ударом.
Напомним! Российские подразделения начали массово терять доступ к Starlink. По данным украинских военных и активистов, после введения системы верификации терминалов оккупанты столкнулись с перебоями спутниковой связи. Украинские Starlink работают стабильно, а блокировка направлена на предотвращение использования системы врагом.
Starlink давал противнику скорость и гибкость управления, а после ограничений они вынуждены вернуться к более сложным и менее удобным решениям. В то же время рассчитывать, что это преимущество будет постоянным, не стоит.
Я считаю, что до полугода противник сможет это побороть,
– отметил командир "Ахиллеса".
Он пояснил, что Россия имеет технические варианты для замены спутникового канала. Это более сложная и медленная система, но она позволит частично компенсировать потерю.
Они будут разворачивать башни связи вблизи линии боевого соприкосновения, тянуть оптоволокно, применять Wi-Fi мосты и цифровые радиостанции,
– пояснил Федоренко.
Решение об ограничении Starlink уже дало силам обороны тактическое преимущество. Но украинские подразделения должны использовать этот период максимально эффективно, пока противник не адаптировался к новым условиям.
Что известно о ситуации со Starlink на фронте?
- После фиксации управления российскими дронами через спутниковый интернет Минобороны Украины обратилось к SpaceX. Был внедрен механизм "белого списка", предусматривающий обязательную верификацию терминалов и фактически отсекает российские подразделения от легального доступа.
- Отсутствие Starlink затрудняет управление российскими войсками. По словам украинских военных, оккупанты потеряли возможность оперативно корректировать действия штурмовых групп и дронов в режиме реального времени. Это снижает эффективность атак и создает условия для локальных контрдействий Сил обороны Украины.
- Россия пытается обойти блокировку через вербовку украинцев. СБУ предупреждает о попытках регистрировать терминалы через гражданских лиц или под прикрытием фейковых обращений. Такие действия квалифицируются как государственная измена и предусматривают строгую уголовную ответственность.