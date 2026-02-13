Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что этот эффект не будет долговременным. По его словам, противник сможет найти альтернативные решения, но на это нужно время и ресурсы.

Сколько времени России нужно, чтобы заменить Starlink?

Потеря стабильной спутниковой связи стала для оккупантов серьезным ударом.

Российские подразделения начали массово терять доступ к Starlink. По данным украинских военных и активистов, после введения системы верификации терминалов оккупанты столкнулись с перебоями спутниковой связи. Украинские Starlink работают стабильно, а блокировка направлена на предотвращение использования системы врагом.

Starlink давал противнику скорость и гибкость управления, а после ограничений они вынуждены вернуться к более сложным и менее удобным решениям. В то же время рассчитывать, что это преимущество будет постоянным, не стоит.

Я считаю, что до полугода противник сможет это побороть,

– отметил командир "Ахиллеса".

Он пояснил, что Россия имеет технические варианты для замены спутникового канала. Это более сложная и медленная система, но она позволит частично компенсировать потерю.

Они будут разворачивать башни связи вблизи линии боевого соприкосновения, тянуть оптоволокно, применять Wi-Fi мосты и цифровые радиостанции,

– пояснил Федоренко.

Решение об ограничении Starlink уже дало силам обороны тактическое преимущество. Но украинские подразделения должны использовать этот период максимально эффективно, пока противник не адаптировался к новым условиям.

Что известно о ситуации со Starlink на фронте?