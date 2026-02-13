Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, що цей ефект не буде довготривалим. За його словами, противник зможе знайти альтернативні рішення, але на це потрібен час і ресурси.

Скільки часу Росії потрібно, щоб замінити Starlink?

Втрата стабільного супутникового зв'язку стала для окупантів серйозним ударом.

Нагадаємо! Російські підрозділи почали масово втрачати доступ до Starlink. За даними українських військових та активістів, після запровадження системи верифікації терміналів окупанти зіткнулися з перебоями супутникового зв'язку. Українські Starlink працюють стабільно, а блокування спрямоване на унеможливлення використання системи ворогом.

Starlink давав противнику швидкість і гнучкість управління, а після обмежень вони змушені повернутися до складніших і менш зручних рішень. Водночас розраховувати, що ця перевага буде постійною, не варто.

Я вважаю, що до півроку противник зможе це побороти,

– зазначив командир "Ахіллесу".

Він пояснив, що Росія має технічні варіанти для заміни супутникового каналу. Це складніша і повільніша система, але вона дозволить частково компенсувати втрату.

Вони розгортатимуть вежі зв'язку поблизу лінії бойового зіткнення, тягнутимуть оптоволокно, застосовуватимуть Wi-Fi мости та цифрові радіостанції,

– пояснив Федоренко.

Рішення щодо обмеження Starlink уже дало силам оборони тактичну перевагу. Але українські підрозділи мають використати цей період максимально ефективно, поки противник не адаптувався до нових умов.

Що відомо про ситуацію зі Starlink на фронті?