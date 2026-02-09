Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що наслідки обмеження супутникового зв'язку для противника вже помітні на тактичному рівні. За його словами, йдеться про два ключові ефекти, які можуть суттєво змінити характер бойових дій найближчим часом.

Які наслідки блокування Starlink уже відчуває Росія?

Блокування Starlink не зупинило наступальні дії Росії, але суттєво вдарило по їхній якості. Причина в тому, що окупанти втратили можливість повноцінно координувати дії та проводити розвідку в режимі реального часу вздовж лінії бойового зіткнення.

Головний результат стосується тактичного рівня. Кількість штурмових дій не зменшилась, але їхня ефективність падає через проблеми зі зв'язком,

– пояснив він.

Військовослужбовець наголосив, що через ускладнення зі зв'язком противник гірше коригує дії штурмових груп. Це напряму впливає на втрати російських підрозділів і водночас підвищує результативність Сил оборони України.

До уваги! Альтернативи Starlink, які могли б забезпечити такий самий рівень управління дронами й малими підрозділами, у російської армії наразі немає. Попри спроби обходу блокування, проблема має загальний характер і суттєво ускладнює дії окупантів уздовж усієї лінії фронту.

За його словами, за таких умов знищення живої сили ворога може лише зростати.

Вони не мають можливості в режимі реального часу вести таку розвідку, як раніше, і це негативно впливає на штурмові дії,

– наголосив Мусієнко.

Другий наслідок, за його словами, полягає у можливостях для активної оборони з боку України. Проблеми зі зв'язком у противника створюють умови для локальних тактичних контрнаступальних дій, коли окупанти змушені діяти менш злагоджено і швидше помиляються.

Фактично вони будуть іти багато в чому наосліп, а це призводитиме до ще більших втрат противника,

– зазначив він.

Станом на зараз також не фіксується використання окупантами Starlink для ударних дронів по цивільних об'єктах. За його словами, це ще один сигнал, що обмеження супутникового зв'язку вже має реальні наслідки для дій Росії на полі бою.

Які можливості це відкриває для Сил оборони України?

Проблеми зі зв'язком у противника створюють для України вікно можливостей у межах активної оборони. Йдеться не про масштабні наступи, а про локальні тактичні дії, коли ослаблені штурмові групи легше витісняти з позицій. Саме в таких умовах, за його словами, підрозділи Сил оборони України можуть діяти точніше і з меншими ризиками.

Ці проблемні моменти можуть бути використані підрозділами Сил оборони для проведення дій в межах активної оборони, зокрема локальних тактичних контрнаступальних дій,

– пояснив він.

Він додав, що окремі епізоди на фронті вже демонструють таку логіку. Коли противник втрачає можливість оперативно коригувати свої дії і розвідку, його підрозділи змушені відходити на підготовлені позиції, а ініціатива переходить до українських військових. Це поступовий процес, але він дозволяє розширювати зону контролю і ураження.

