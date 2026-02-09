Військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому повторення Херсонської чи Харківської операцій уже не варто очікувати. За його словами, нинішня ситуація на фронті відкриває інші можливості, але вони потребують часу і зовсім іншого підходу.

Чому масштабних контрнаступів, як у 2022 році, більше не буде?

Сазонов пояснив, що формат війни змінився і швидких проривів на кшталт Херсонської чи Харківської операцій очікувати не варто. За його словами, нині і Україна, і Росія діють уздовж більш стабільної лінії фронту, без різких маневрів великими угрупованнями. Ключова відмінність у тому, що противник не має підготовлених стратегічних резервів і змушений воювати майже без паузи.

Повторення 2022 року не буде. Не буде швидких наступів, мабуть, ні у нас, ні у ворога,

– пояснив він.

Росія зараз не має великих резервних угруповань, які чекали б слушного моменту для масштабного наступу.

У Росії немає угруповання в 200 тисяч, яке стоїть і чекає весни. Вони воюють майже з коліс,

– наголосив військовослужбовець.

За його словами, окупанти змушені кидати підрозділи в бій майже одразу після формування, часто без повноцінної підготовки. Саме це обмежує їхні можливості для різких і глибоких проривів.

Україна може просуватися без швидких проривів

Потенційні контрнаступальні дії України у 2026 році, про які говорили в публічному просторі, радше виглядатимуть як серія локальних маневрів. Ключова логіка в тому, що Росія не має готового стратегічного резерву, а тому вимушена перекидати підрозділи з одних напрямків на інші.

Ці резерви вони можуть взяти тільки з інших напрямків. Вовчанськ, Куп'янськ, Харківщина, Херсонщина,

– пояснив він.

Сазонов зазначив, що в таких умовах у України з'являється вибір. Можна також перекидати свої сили на загрозливу ділянку, а можна використати момент і тиснути там, де противник сам себе послабив.

На його думку, саме так можуть виникати можливості для просувань, але вони не будуть схожими на наступи 2022 року.

Або ми теж перекидаємо на Слов'янськ чи на Гуляйполе, або ми контрнаступаємо, тому що вони послабили себе там. Таке можливо,

– наголосив військовослужбовець.

За його словами, саме така тактика може давати поступове розширення контрольованої зони ураження і створювати умови, коли окупанти не можуть безпечно утримувати передові рубежі.

Це не різкий рейд. Це поступове відтиснення ворога, важка, повільна робота,

– підсумував він.

Такий підхід, за словами Сазонова, потребує часу і системності, а результат вимірюється не швидкими кілометрами, а поступовим розширенням простору, де противнику складно втримуватися.

Що відомо про ситуацію на фронті?