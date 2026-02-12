Ворог не втрачає можливості знайти спосіб, щоб і надалі використовувати Starlink. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Про що застерігають в СБУ?

За даними СБУ, через блокування російських терміналів уздовж лінії фронту ворог намагається відновити канал зв'язку, залучаючи українських громадян за гроші. Зокрема, окупанти пропонують реєструвати обладнання у ЦНАПах або маскуються під українських військових, які нібито не можуть самостійно оформити Starlink.

У СБУ наголошують, що такі дії кваліфікуються як державна зрада в умовах воєнного стану і караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:

Чат-бот "Спали" ФСБшника"

Телефон: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

У спецслужбі наголошують, що якщо хтось свідомо допомагає ворогу, він стає співучасником його злочинів і допомагає вбивати українських військових та мирних людей. Такі особи будуть знайдені і покарані відповідно до закону.

