Українці закликають не піддаватися шантажу та негайно повідомляти про такі випадки. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Дивіться також Йтимуть наосліп: військовий назвав 2 критичні наслідки блокування Starlink для Росії
Як ворог використовує родини українських полонених?
За наявною інформацією, ворог намагається використати родини українських полонених як інструмент тиску та маніпуляцій. Повідомляється про випадки погроз і вимог офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які згодом можуть застосовуватися для військових потреб країни-агресора.
Йдеться, зокрема, про використання зв’язку для координації підрозділів та керування ударними безпілотниками, що завдають шкоди українській інфраструктурі та мирному населенню.
Фахівці наголошують: офіційна реєстрація термінала передбачає ідентифікацію особи, тому така дія може мати серйозні правові наслідки. Якщо обладнання використовується у бойових діях проти України, це може стати підставою для кримінальної відповідальності.
У разі отримання погроз, шантажу або подібних вимог громадян закликають негайно звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та правоохоронних органів.
Що передувало блокуванню зв'язку росіянам?
Очільник Міноборони Михайло Федоров звернувся до SpaceX, зазначивши, що російські безпілотники керуються супутниковим зв'язком Starlink. Ілон Маск особисто відреагував на це і повідомив про негайний початок роботи над цим.
Згодом Федоров заявив, що Україна запровадить систему для відключення всіх неверифікованих терміналів Starlink на своїй території. Він також подякував SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців.
Після цього офіційно у Генштабі заявили, що відсутність Starlink серйозно вплине на окупантів і суттєво ускладнить їм управління.