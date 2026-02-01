Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як відбуватиметься відключення?

Михайло Федоров заявив, що Україна спільно зі Starlink уже здійснила перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами.

За його словами, наступним кроком буде впровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.

Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено,

– написав міністр.

Федоров наголосив, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів, а детальні інструкції опублікують уже незабаром.

Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців,

– підсумував міністр оборони.

З чого все почалося?