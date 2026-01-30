Засновник компанії Ілон Маск в X особисто відреагував на це.

Міністр оборони Федоров висловив вдячність президентці SpaceX Гвен Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію та негайний початок роботи над рішенням проблеми.

Він зазначив, що рішення терміново активувати Starlink та надіслати першу партію терміналів до України на початку повномасштабного вторгнення мало вирішальне значення для стійкості держави.

Після цього Маск відповів Федорову.

Радий допомогти,

– коротко написав він.

Одні з останніх випадків керування російськими дронами через Starlink були зафіксовані 30 січня. Зокрема, окупаційні війська посилили атаки безпілотників на логістичні шляхи на ділянці Богуслав – Петропавлівка. За добу було десятки ударів, зокрема влучання у цивільний автобус.

Таким же чином росіяни атакували пасажирський поїзд на Харківщині. Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Маска із закликом обмежити росіянам доступ до своєї супутникової мережі. Натомість бізнесмен обізвав польського міністра "слинявим імбецилом" і зазначив, що він навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України.