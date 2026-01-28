Про це він написав у своєму дописі у соцмережі Х.

Як у Польщі відреагували застосування росіянами Starlink?

Після удару російських безпілотників із супутниковим зв'язком Starlink по пасажирському потягу на Харківщині, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска. Дипломат закликав бізнесмена обмежити росіянам доступ до своєї супутникової мережі.

За його словами, "заробіток на воєнних злочинах може серйозно зашкодити репутації бренду".

Відповідь Ілона Маска не забарилася. У коментарі під постом підприємець зауважив, що Сікорський не розуміє ключової ролі Starlink.

Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України,

– написав Маск.

Росіяни все частіше використовують Starlink: що відомо?

У Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни дедалі активніше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності ударних дронів BM-35 та атак по об'єктах глибоко в тилу України.

За даними ISW, з використанням Starlink, ворожі дрони можуть долати відстань до 500 кілометрів. Тож безпілотники можуть поцілити не лише по усій території України, але й дістатись до Молдови, Польщі, Румунії та Литви.

Міністр оборони України Михайло Федоров також підтвердив інформацію про застосування Росією дронів із супутниковим зв'язком.

