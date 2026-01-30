Зокрема, влучили й по цивільному автобусу з людьми – дивом обійшлося без жертв. Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дивіться також Ракети 2025-2026 років випуску: що в росіян з озброєнням для обстрілів України

Що відбувається на напрямку Богуслав – Петропавлівка?

Противник зосередив значні сили на ударах по логістичних шляхах ЗСУ на ділянці Богуслав – Петропавлівка, активно застосовуючи безпілотники, керовані через Starlink.

За інформацією від військових, які перебувають на місці подій, лише за одну добу там відбулося кілька десятків ударів.

Під ворожий вогонь потрапив і автобус, який перевозив людей. Лише завдяки щасливому збігу обставин усі пасажири залишилися живі.

Російський підрозділ "Рубікон" активно поширює відео атак у своїх пропагандистських каналах, намагаючись демонструвати "результативність" ударів.

У відповідь Міністерство оборони України відреагувало негайно – міністр оборони Михайло Федоров особисто взяв ситуацію під контроль.

Тактика вибивання шляхів логістики є одним із базових методів ведення війни з боку Росії. Ворог намагається ускладнити або повністю зірвати підвезення боєприпасів, техніки, пального та ротацію особового складу.

Росія атакує дронами на Starlink ділянку Богуслав – Петропавлівки. Відео: Сергій "Флеш"

Що відомо про "Шахеди" зі Starlink?

  • Російські війська дедалі частіше застосовують ударні БпЛА, оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Міноборони України вже зверталося до SpaceX для розв'язання цієї проблеми.

  • Міністр закордонних справ Польщі закликав Маска обмежити росіянам доступ до своєї супутникової мережі Starlink, мовляв, "заробіток на воєнних злочинах може серйозно зашкодити репутації бренду".

  • Відповідь не забарилася. Ілон Маск зауважив, що Сікорський не розуміє ключової ролі Starlink й жорстко додав: "Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України".