Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Дивіться також "Шахеди" стають ще небезпечнішими: як росіяни покращили свої дрони

У Міноборони звернулись до SpaceX: що відомо?

За словами Федорова, вже за кілька годин після появи російських дронів із супутниковим зв'язком Starlink, команда Міноборони зв'язалась із компанією SpaceX. Сторони обговорили можливі шляхи розв'язання цієї проблеми.

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА,

– додав Федоров.

Водночас міністр висловив подяку президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над протидією загрозі. Також Федоров відзначив швидке рішення Маска активувати Starlink та направити перші термінали в Україну на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, саме це відіграло ключову роль у забезпеченні стійкості держави.

У відомстві наголосили, що технології Заходу мають слугувати для захисту мирного населення та підтримки демократичних цінностей, а не для терору чи руйнування мирних міст.

Як Маск відреагував на заклик Польщі блокувати Starlink росіянам?