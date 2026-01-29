Про це повідомляє ДСНС України.
Де очікуються морози до -30 градусів?
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що з 1 по 3 лютого вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до позначок у -20 – -27 градусів.
Зокрема, такі значення стовпчики термометрів будуть показувати у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. У Києві температура буде до -20 – -25 градусів. Удень прогнозується -15 – -22 градуси.
Місцями мороз сягне -30 градусів, через що оголошуватимуть III рівень небезпеки, червоний,
– зазначили у ДСНС.
Довідково! На сайті Укргідрометцентру зазначено, що III рівень небезпеки, червоний означає, що погодні умови вкрай небезпечні, створюють загрозу життю людей на значних територіях, призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури. У разі оголошення цього рівня попередження рекомендується припинити діяльність у зоні дії погодних явищ, залучити заходи безпеки, скористатись можливими укриттями.
Водночас за даними надзвичайників, 4 – 5 лютого очікується поступове послаблення морозів із Заходу та Південного Заходу країни.
Яку погоду прогнозують синоптики на лютий?
В Укргідрометцентрі зазначили, що протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході.
За прогнозами синоптиків, середня місячна температура сягатиме від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Кількість опадів за місяць очікується в межах норми.
Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня попереджала, що на початку лютого 2026 року в Україні очікується нова хвиля морозів, з нічною температурою до -20 градусів у деяких областях. За словами експертки, насамперед це стосується західних, північних і центральних областей.