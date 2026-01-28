Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для УНІАН.
Де і коли буде найпрохолодніше?
Наталія Голеня повідомила, що, за попередньою інформацією, в період з 1 по 5 лютого знову прийдуть морози. За її словами, насамперед це стосується західних, північних і центральних областей, там можливий сильний холод.
У нічні години температура повітря може знизитися до 20 градусів морозу під час прояснень, загалом передбачається від 13 до 18 градусів морозу. Водночас у денний час стовпчики термометрів покажуть від 8 до 14 градусів морозу.
Тобто такі морози, як були у нас,
– пояснила вона.
Але, як зауважила метеорологиня, у південній та східній частинах буде дещо тепліше, там передбачаються лише незначні морози. Протягом дня там очікується температура повітря близько градусів або "зовсім слабкий мінус".
Чи справді буде похолодання?
Вже повідомляли, що невдовзі циклонічні вихори з атмосферними фронтами значно ускладнять погоду. Найближчими днями очікується відчутне потепління, проте вже наприкінці місяця розпочнеться чергове похолодання.
Синоптик Ігор Кібальчич також нещодавно зазначав, що протягом цього тижня очікується відлига, з якою прийдуть тумани та дощі. Попри це, вже впродовж вихідних температура повітря радше за все знову знизиться.
До цього все ж очікується тимчасове потепління, яке пошириться з заходу та півдня, однак місцями прогнозують тумани, ожеледицю та опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На півдні та Закарпатті буде до +12 градусів.