Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для УНІАН.

Де і коли буде найпрохолодніше?

Наталія Голеня повідомила, що, за попередньою інформацією, в період з 1 по 5 лютого знову прийдуть морози. За її словами, насамперед це стосується західних, північних і центральних областей, там можливий сильний холод.

У нічні години температура повітря може знизитися до 20 градусів морозу під час прояснень, загалом передбачається від 13 до 18 градусів морозу. Водночас у денний час стовпчики термометрів покажуть від 8 до 14 градусів морозу.

Тобто такі морози, як були у нас,
– пояснила вона.

Але, як зауважила метеорологиня, у південній та східній частинах буде дещо тепліше, там передбачаються лише незначні морози. Протягом дня там очікується температура повітря близько градусів або "зовсім слабкий мінус".

Чи справді буде похолодання?

  • Вже повідомляли, що невдовзі циклонічні вихори з атмосферними фронтами значно ускладнять погоду. Найближчими днями очікується відчутне потепління, проте вже наприкінці місяця розпочнеться чергове похолодання.

  • Синоптик Ігор Кібальчич також нещодавно зазначав, що протягом цього тижня очікується відлига, з якою прийдуть тумани та дощі. Попри це, вже впродовж вихідних температура повітря радше за все знову знизиться.

  • До цього все ж очікується тимчасове потепління, яке пошириться з заходу та півдня, однак місцями прогнозують тумани, ожеледицю та опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На півдні та Закарпатті буде до +12 градусів.