Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для УНИАН.
Где и когда будет прохладнее всего?
Наталья Голеня сообщила, что, по предварительной информации, в период с 1 по 5 февраля снова придут морозы. По ее словам, прежде всего это касается западных, северных и центральных областей, там возможен сильный холод.
В ночные часы температура воздуха может снизиться до 20 градусов мороза во время прояснений, в целом предполагается от 13 до 18 градусов мороза. В то же время в дневное время столбики термометров покажут от 8 до 14 градусов мороза.
То есть такие морозы, как были у нас,
– объяснила она.
Но, как отметила метеоролог, в южной и восточной частях будет несколько теплее, там предполагаются лишь незначительные морозы. В течение дня там ожидается температура воздуха около градусов или "совсем слабый минус".
Действительно ли будет похолодание?
Уже сообщали, что вскоре циклонические вихри с атмосферными фронтами значительно усложнят погоду. В ближайшие дни ожидается ощутимое потепление, однако уже в конце месяца начнется очередное похолодание.
Синоптик Игорь Кибальчич также недавно отмечал, что в течение этой недели ожидается оттепель, с которой придут туманы и дожди. Несмотря на это, уже в течение выходных температура воздуха скорее всего снова снизится.
До этого все же ожидается временное потепление, которое распространится с запада и юга, однако местами прогнозируют туманы, гололед и осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге и Закарпатье будет до +12 градусов.