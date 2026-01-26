Об этом стало известно из прогноза синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Когда температура снизится снова?

По данным синоптика, почти в течение всей недели по территории Украины температура воздуха будет комфортнее, чем было до этого. Морозы до -17 градусов возможны в основном только в северных и восточных областях в отдельные дни.

В остальных областях ночные минимумы не будут ниже -7 градусов, в дневные часы в части регионов ожидаются плюсовые значения. Впрочем, согласно прогнозу, уже в конце недели, на выходных, морозы могут усилиться по Украине.

Отмечается, что в субботу, 31 января, погода в большинстве областей будет неустойчивой из-за влияния малоподвижного теплого фронта. Кое-где пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами будут гололед, туман, и гололедица.

Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит в пределах -7...+2 градусов, одновременно в южной части страны она будет колебаться в пределах +3...+9 градусов.

Но уже в воскресенье, 1 февраля, будет холоднее. Согласно обнародованной информации, неустойчивая и контрастная погода сохранится в большинстве регионов. Также пройдут осадки, на Левобережье местами они будут значительными.

Местами синоптик прогнозирует туман, гололед, на дорогах будет гололедица, поэтому стоит быть осторожными. Ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В то же время температура воздуха, как отмечается, снизится.

В течение суток, согласно прогнозу, столбики термометров по Украине покажут -5...-15 градусов, только на юго-востоке ожидается значительно более теплая погода. Там температура воздуха составит около 0 градусов.

Какую погоду ждать в Украине?