Такую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Смотрите также Из-за непогоды в части регионов Украины объявили повышенный уровень опасности

Куда придет тепло, а где будет холод?

По данным синоптика, уже с 24 – 25 января в Украину придет потепление, теплый воздух будет попадать с южного направления, в частности из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала такие условия охватят южные и западные области.

Исключениями станут север и северо-восток, там, согласно прогнозу, в ночное время еще сохранится температура от 13 до 19 градусов теплее. С 26 января и до конца месяца, как говорит Кибальчич, кое-где уже будут плюсовые значения.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, в южной части местами пригреет и будет от 6 до 9 градусов тепла. В течение ночи ожидается от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла.

Также в конце месяца, по данным специалиста, потепление принесет осадки, в период с 28 января снег перейдет в дождь и морось. В то же время возможны густые туманы, поскольку теплый воздух будет двигаться над заснеженной землей, и гололедица.

Поэтому синоптик объяснил, что морозную и в основном солнечную погоду вскоре постепенно заменят теплые, облачные и влажные условия. В то же время атмосферное давление, согласно обнародованной информации, будет падать.

Как изменится погода?