Погода в ближайшие дни станет лучше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В каких областях объявили предупреждение?

22 января в западных, северных и южных областях Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за тумана. По данным синоптиков, видимость в этих регионах будет составлять 300 – 500 метров. Поэтому в указанных областях объявлен І уровень опасности.

В общем, синоптики отмечают, что несмотря на облачность существенных осадков в Украине в четверг, 22 января, не прогнозируется. Снег из-за влажного воздуха выпадет только на Юго-Западе страны, а в Одесской области может быть мокрый снег и дождь.



Непогода в Украине / Карта Укргидрометцентра

Как 24 Канал сообщал ранее, от 22 января ожидается потепление. Однако уже в конце месяца возможно временное возвращение сильных морозов.

Какой будет погода до конца января?