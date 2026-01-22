Погода найближчими днями стане кращою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також Січень став найхолоднішим за щонайменше останнє десятиліття: які прогнози надалі
В яких областях оголосили попередження?
22 січня в західних, північних та південних областях України оголошено підвищений рівень небезпечності через туман. За даними синоптиків, видимість у цих регіонах складатиме 300 – 500 метрів. Через це у зазначених областях оголошено І рівень небезпечності.
Загалом, синоптики відзначають, що попри хмарність суттєвих опадів в Україні в четвер, 22 січня, не прогнозується. Сніг через вологе повітря випаде лише на Південному Заході країни, а на Одещині може бути мокрий сніг та дощ.
Негода в Україні / Карта Укргідрометцентру
Як 24 Канал повідомляв раніше, від 22 січня очікується потепління. Однак вже наприкінці місяця можливе тимчасове повернення сильних морозів.
Якою буде погода до кінця січня?
В Україні найближчими днями прогнозують незначне підвищення температури повітря. До кінця тижня показники можуть зрости на 2 – 4 градуси. У південних регіонах та на Закарпатті можливі навіть плюсові температури. Водночас різкого потепління метеорологи не очікують.
Суттєвих опадів по всій території країни поки не прогнозують. Натомість у південних областях, на Прикарпатті та Закарпатті можливі опади у вигляді снігу з дощем.
Також синоптики відзначають тенденцію до поступового зменшення морозів у кінці січня на початку лютого. Проте точні температурні показники на цей період в Укргідрометцентрі наразі не оприлюднюють.