Про це розповіла речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу 20 січня, передає Укрінформ.

Дивіться також -20 та ожеледиця не відступають: прогноз погоди 20 січня

Чим особливий був січень?

Птуха розповіла, що оцінки щодо січня будуть зроблені після закінчення періоду морозів.

Буде проведений аналіз, наскільки цей січень вибивається із картини. Зараз уже попередньо можна сказати, що він точно буде нижче кліматичної норми, тобто, іде у розріз десятиріччя, коли зимові місяці були вище кліматичної норми,

– зазначила вона.

Представниця Укргідрометцентру схарактеризувала січень як яскравого представника класичної зимової погоди.

Прокоментувала Птуха також й ситуацію щодо опадів цього місяця. Вона зазначила, що якраз очікувалося, що їх має бути близько норми.

"З огляду на те, що у нас зараз впливає антициклон і такий без опадів період, безсніжний, то ті опади, які були перед цим під час проходження саме циклону, компенсують ці показники і десь можемо вийти і на норму", – пояснила вона.

Є тенденція, що температурний фон у лютому буде вищий. А от офіційні прогнози щодо весни ще рано робити.

Погода в Україні: останні новини