Буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Українців у мережі налякали забрудненням повітря: пояснення фахівців, що відбувається

Якою буде погода 20 січня?

У вівторок ніде в Україні опадів не прогнозують.

На дорогах подекуди можлива ожеледиця, а у більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер цього буде переважно північно-західний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Нічна температура утримуватиметься на рівні -12 – -17, лише на заході та півночі країни буде холодніше – місцями до -20. Вдень тут прогнозують -6 – -11.

А на півдні країни та Закарпатті вночі буде -8 – -13, вдень 0 – -5.

Яка температура буде в регіонах?

  • Київ -10...-8;

  • Ужгород -3…-1;

  • Львів -9...-7;

  • Івано-Франківськ -9...-7;

  • Тернопіль 9...-7;

  • Чернівці 9...-7;

  • Хмельницький 9...-7;

  • Луцьк 9...-7;

  • Рівне -9...-7;

  • Житомир 9...-7;

  • Вінниця 9...-7;

  • Одеса -3…-1;

  • Миколаїв -3…-1;

  • Херсон -3…-1;

  • Сімферополь -3…-1;

  • Черкаси 9...-7;

  • Чернігів 9...-7;

  • Суми 9...-7;

  • Полтава 9...-7;

  • Дніпро 9...-7;

  • Запоріжжя -3…-1;

  • Донецьк -9…-7;

  • Луганськ -8…-6;

  • Харків -9...-7.

Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Карта Укргідрометцентр

Погода: останні новини

  • З 22 січня в Україні очікується послаблення морозів. А після 25 січня – навіть плюсові температури у південних регіонах і на Закарпатті.

  • Через сильні морози пасажири Укрзалізниці скаржилися на замерзання вагонів. Тим часом в Одесі почало замерзати море, подібне востаннє спостерігали майже 15 років тому.

  • Водночас метеорологи попереджають про різке зниження температур у Європі через вторгнення холодних повітряних мас із Сибіру. Така погода може тривати до середини лютого.