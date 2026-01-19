Будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Украинцев в сети напугали загрязнением воздуха: объяснение специалистов, что происходит
Какой будет погода 20 января?
Во вторник нигде в Украине осадков не прогнозируют.
На дорогах местами возможна гололедица, а в большинстве западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман.
Ветер этого будет преимущественно северо-западный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Ночная температура будет удерживаться на уровне -12 – -17, только на западе и севере страны будет холоднее – местами до -20. Днем здесь прогнозируют -6 – -11.
А на юге страны и Закарпатье ночью будет -8 – -13, днем 0 – -5.
Какая температура будет в регионах?
Киев -10...-8;
Ужгород -3...-1;
Львов -9...-7;
Ивано-Франковск -9...-7;
Тернополь 9...-7;
Черновцы 9...-7;
Хмельницкий 9...-7;
Луцк 9...-7;
Ровно -9...-7;
Житомир 9...-7;
Винница 9...-7;
Одесса -3...-1;
Николаев -3...-1;
Херсон -3...-1;
Симферополь -3...-1;
Черкассы 9...-7;
Чернигов 9...-7;
Сумы 9...-7;
Полтава 9...-7;
Днепр 9...-7;
Запорожье -3...-1;
Донецк -9...-7;
Луганск -8...-6;
Харьков -9...-7.
Прогноз погоды в Украине на 20 января / Карта Укргидрометцентр
Погода: последние новости
С 22 января в Украине ожидается ослабление морозов. А после 25 января – даже плюсовые температуры в южных регионах и на Закарпатье.
Из-за сильных морозов пассажиры Укрзализныци жаловались на замерзание вагонов. Между тем в Одессе начало замерзать море, подобное в последний раз наблюдали почти 15 лет назад.
В то же время метеорологи предупреждают о резком снижении температур в Европе из-за вторжения холодных воздушных масс из Сибири. Такая погода может продлиться до середины февраля.