Будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 20 января?

Во вторник нигде в Украине осадков не прогнозируют.

На дорогах местами возможна гололедица, а в большинстве западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман.

Ветер этого будет преимущественно северо-западный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночная температура будет удерживаться на уровне -12 – -17, только на западе и севере страны будет холоднее – местами до -20. Днем здесь прогнозируют -6 – -11.

А на юге страны и Закарпатье ночью будет -8 – -13, днем 0 – -5.

Какая температура будет в регионах?

Киев -10...-8;

Ужгород -3...-1;

Львов -9...-7;

Ивано-Франковск -9...-7;

Тернополь 9...-7;

Черновцы 9...-7;

Хмельницкий 9...-7;

Луцк 9...-7;

Ровно -9...-7;

Житомир 9...-7;

Винница 9...-7;

Одесса -3...-1;

Николаев -3...-1;

Херсон -3...-1;

Симферополь -3...-1;

Черкассы 9...-7;

Чернигов 9...-7;

Сумы 9...-7;

Полтава 9...-7;

Днепр 9...-7;

Запорожье -3...-1;

Донецк -9...-7;

Луганск -8...-6;

Харьков -9...-7.

Прогноз погоды в Украине на 20 января / Карта Укргидрометцентр

