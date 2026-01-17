Об этом пишет 24 Канал. Соответствующее видео распространила пользовательница Threads Оля Ковальчук.

Что пассажиры говорят о морозе в вагонах Укрзализныци?

Оля Ковальчук 16 января опубликовала видео, на котором видно, как вагон ее поезда замерз.

Это просто ужас, когда не спишь всю ночь от того, что холодно спать, еще плюс просыпаешься и видишь такое... Ну и персонал не очень приятный,

– прокомментировала пассажирка.

Некоторые пользователи также рассказали свои истории. К примеру, под публикацией есть такие комментарии:

"Вот тоже ехала. Из окна дуло так, что уже представляла как буду лечить какое-то воспаление башки. Хотелось укрыться одеялом. Но при этом, ты или одет по погоде и немножко мерзнешь, или легче одеваться и одеяло... Одновременно тебя пробирает мороз и ты душишься от полного отсутствия кислорода и порывов горячего воздуха в лицо время от времени. Типа курить на нормальную температуру не научились до сих пор, и с окнами ничего не сделали тоже. И проблема эта уже годами".

"Понимаю вас. Сама в 2023 году в январе-феврале ездила в поезде, вагон которого был очень холодным, я очень замерзла. Из Франковска в Киев, около 9 часов езды".

"Они неприятные, потому что им нужно в этом холоде ездить каждый день да еще и в форме в которой не очень согреешься".

