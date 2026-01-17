Про це пише 24 Канал. Відповідне відео поширила користувачка Threads Оля Ковальчук.

Що пасажири кажуть про мороз у вагонах Укрзалізниці?

Оля Ковальчук 16 січня опублікувала відео, на якому видно, як вагон її потягу замерз.

Це просто жах, коли не спиш цілу ніч від того, що холодно спати, ще плюс прокидаєшся і бачиш таке… Ну і персонал не дуже приємний,

– прокоментувала пасажирка.

Деякі користувачі також розповіли свої історії. До прикладу, під публікацією є такі коментарі:

"Ось теж їхала. З вікна дуло так, що вже уявляла як буду лікувати якесь запалення башки. Хотілось вкритися ковдрою. Але при цьому, ти або вдягнутий по погоді і трішки мерзнеш, або легше вдягатись і ковдра… Одночасно тебе пробирає мороз і ти душишся від повної відсутності кисню і поривів гарячого повітря в обличчя час від часу. Типу палити на нормальну температуру не навчились досі, і з вікнами нічого не зробили теж. І проблема ця вже роками".

"Розумію вас. Сама у 2023 році в січні-лютому їздила в поїзді, вагон якого був дуже холодним, я дуже змерзла. З Франківська до Києва, близько 9 годин їзди".

"Вони неприємні, тому що їм потрібно в цьому холоді їздити щодня та ще й в формі в якій не дуже зігрієшся".

Що відомо про погодні умови та затримку потягів в Україні?