Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи справді вдарять морози до -30 в Україні: відповідь синоптиків

Якою буде погода 17 січня?

Синоптики повідомили, що на більшій частині території України утримається мінлива хмарність без опадів. Лише у південно-східних регіонах місцями можливий невеликий сніг. Водночас дороги подекуди вкриє ожеледиця.

Вітер прогнозують переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде -15 – -20 градусів. На Півночі, а також на Хмельниччині та Вінниччині місцями очікується до -22 – -25 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -9 – -14 градусів.

За даними синоптиків, на Півдні та південному сході країни вночі прогнозують -8 – -13 градусів, вдень від -4 до -9 градусів. Найм'якша температура очікується на Закарпатті: вночі -5 – 10 градусів, вдень – від 0 до -5 градусів.

Яку температуру прогнозують по регіонах?

  • Київ -14...-12;
  • Ужгород -3…-1;
  • Львів -11...-9;
  • Івано-Франківськ -11...-9;
  • Тернопіль -11...-9;
  • Чернівці -11...-9;
  • Хмельницький -12...-10;
  • Луцьк -12...-10;
  • Рівне -12...-10;
  • Житомир -12...-10;
  • Вінниця -12…-10;
  • Одеса -7…-5;
  • Миколаїв -7…-5;
  • Херсон -7...-5;
  • Сімферополь -5…-3;
  • Кропивницький -9...-7;
  • Черкаси -11…-9;
  • Чернігів -12…-10;
  • Суми -12…-10;
  • Полтава -11…-9;
  • Дніпро -10…-8;
  • Запоріжжя -7…-5;
  • Донецьк -11…-9;
  • Луганськ -10…-8;
  • Харків -11…-9.

Погода в Україні на 17 січня

Прогноз погоди в Україні на 17 січня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?

  • Раніше синоптики зазначали, що точні прогнози погоди можливі лише на 3 – 5 днів наперед. Наразі відомі, що до 21 січня не буде зниження температури до -30 градусів.

  • Водночас найближчими днями істотних змін погоди в Україні не очікують. Потепління не прогнозують, а морозна погода збережеться.