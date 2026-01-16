Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 17 січня?

Синоптики повідомили, що на більшій частині території України утримається мінлива хмарність без опадів. Лише у південно-східних регіонах місцями можливий невеликий сніг. Водночас дороги подекуди вкриє ожеледиця.

Вітер прогнозують переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде -15 – -20 градусів. На Півночі, а також на Хмельниччині та Вінниччині місцями очікується до -22 – -25 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -9 – -14 градусів.

За даними синоптиків, на Півдні та південному сході країни вночі прогнозують -8 – -13 градусів, вдень від -4 до -9 градусів. Найм'якша температура очікується на Закарпатті: вночі -5 – 10 градусів, вдень – від 0 до -5 градусів.

Яку температуру прогнозують по регіонах?

Київ -14...-12;

Ужгород -3…-1;

Львів -11...-9;

Івано-Франківськ -11...-9;

Тернопіль -11...-9;

Чернівці -11...-9;

Хмельницький -12...-10;

Луцьк -12...-10;

Рівне -12...-10;

Житомир -12...-10;

Вінниця -12…-10;

Одеса -7…-5;

Миколаїв -7…-5;

Херсон -7...-5;

Сімферополь -5…-3;

Кропивницький -9...-7;

Черкаси -11…-9;

Чернігів -12…-10;

Суми -12…-10;

Полтава -11…-9;

Дніпро -10…-8;

Запоріжжя -7…-5;

Донецьк -11…-9;

Луганськ -10…-8;

Харків -11…-9.

Прогноз погоди в Україні на 17 січня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?