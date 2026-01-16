Таку інформацію повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у коментарі 24 Каналу.
Чи буде мороз до -30?
Синоптики наголосили, що достовірний прогноз погоди складають на період від 3 до 5 діб, і наразі відомі лише погодні умови, які варто очікувати до 21 січня, і поки морозів до -30 не буде.
За даними Укргідрометцентру, лише у північних областях впродовж 18 – 19 січня подекуди можливе зниження температури у межах від 22 до 25 градусів морозу, нижчих показників не очікується.
Щодо показників, які фіксуються, то ми використовуємо лише офіційні дані з метеомайданчиків, де встановлені та відкалібровані й повірені професійні прилади та датчики,
– резюмували там.
До слова, Наталія Птуха у коментарі "Главкому" назвала попередження про морози до -30 лише здогадками, і наголосила, що варто слідкувати саме за офіційними метеорологічними ресурсами.
Якою буде погода найближчим часом?
Повідомляли, що ознак того, що невдовзі відійдуть морози або ж прийде потепління, поки що немає. Часткове послаблення холоду найближчим часом можливе лише на Закарпатті.
Синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Світлана Дриганюк припускала, що погода в Україні ще щонайменше у найближчі два тижні залишатиметься морозною.
Вітай Постригань попереджав, що з 16 січня через посилення Сибірського антициклону почнеться масштабна перебудова циркуляції, і теплі повітряні маси поки не надходитимуть.