Таку інформацію повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у коментарі 24 Каналу.

Чи буде мороз до -30?

Синоптики наголосили, що достовірний прогноз погоди складають на період від 3 до 5 діб, і наразі відомі лише погодні умови, які варто очікувати до 21 січня, і поки морозів до -30 не буде.

За даними Укргідрометцентру, лише у північних областях впродовж 18 – 19 січня подекуди можливе зниження температури у межах від 22 до 25 градусів морозу, нижчих показників не очікується.

Щодо показників, які фіксуються, то ми використовуємо лише офіційні дані з метеомайданчиків, де встановлені та відкалібровані й повірені професійні прилади та датчики,

– резюмували там.

До слова, Наталія Птуха у коментарі "Главкому" назвала попередження про морози до -30 лише здогадками, і наголосила, що варто слідкувати саме за офіційними метеорологічними ресурсами.

Якою буде погода найближчим часом?