Какой будет погода 17 января?
Синоптики сообщили, что на большей части территории Украины сохранится переменная облачность без осадков. Лишь в юго-восточных регионах местами возможен небольшой снег. В то же время дороги местами покроет гололедица.
Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет -15 – -20 градусов. На Севере, а также в Хмельницкой и Винницкой областях местами ожидается до -22 – -25 градусов. Днем столбики термометров покажут -9 – -14 градусов.
По данным синоптиков, на юге и Юго-востоке страны ночью прогнозируют -8 – -13 градусов, днем от -4 до -9 градусов. Самая мягкая температура ожидается на Закарпатье: ночью -5 – 10 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.
Какую температуру прогнозируют по регионам?
- Киев -14...-12;
- Ужгород -3...-1;
- Львов -11...-9;
- Ивано-Франковск -11...-9;
- Тернополь -11...-9;
- Черновцы -11...-9;
- Хмельницкий -12...-10;
- Луцк -12...-10;
- Ровно -12...-10;
- Житомир -12...-10;
- Винница -12...-10;
- Одесса -7...-5;
- Николаев -7...-5;
- Херсон -7...-5;
- Симферополь -5...-3;
- Кропивницкий -9...-7;
- Черкассы -11...-9;
- Чернигов -12...-10;
- Сумы -12...-10;
- Полтава -11...-9;
- Днепр -10...-8;
- Запорожье -7...-5;
- Донецк -11...-9;
- Луганск -10...-8;
- Харьков -11...-9.
Прогноз погоды в Украине на 17 января / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
Ранее синоптики отмечали, что точные прогнозы погоды возможны лишь на 3 – 5 дней вперед. Сейчас известны, что до 21 января не будет снижения температуры до -30 градусов.
В то же время в ближайшие дни существенных изменений погоды в Украине не ожидают. Потепление не прогнозируют, а морозная погода сохранится.