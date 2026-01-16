Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 17 января?

Синоптики сообщили, что на большей части территории Украины сохранится переменная облачность без осадков. Лишь в юго-восточных регионах местами возможен небольшой снег. В то же время дороги местами покроет гололедица.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет -15 – -20 градусов. На Севере, а также в Хмельницкой и Винницкой областях местами ожидается до -22 – -25 градусов. Днем столбики термометров покажут -9 – -14 градусов.

По данным синоптиков, на юге и Юго-востоке страны ночью прогнозируют -8 – -13 градусов, днем от -4 до -9 градусов. Самая мягкая температура ожидается на Закарпатье: ночью -5 – 10 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.

Какую температуру прогнозируют по регионам?

Киев -14...-12;

Ужгород -3...-1;

Львов -11...-9;

Ивано-Франковск -11...-9;

Тернополь -11...-9;

Черновцы -11...-9;

Хмельницкий -12...-10;

Луцк -12...-10;

Ровно -12...-10;

Житомир -12...-10;

Винница -12...-10;

Одесса -7...-5;

Николаев -7...-5;

Херсон -7...-5;

Симферополь -5...-3;

Кропивницкий -9...-7;

Черкассы -11...-9;

Чернигов -12...-10;

Сумы -12...-10;

Полтава -11...-9;

Днепр -10...-8;

Запорожье -7...-5;

Донецк -11...-9;

Луганск -10...-8;

Харьков -11...-9.

Прогноз погоды в Украине на 17 января / Карта Укргидрометцентра

