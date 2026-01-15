Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее интервью для OBOZ.UA.

Будет ли потепление и ослабление морозов?

Наталья Птуха объяснила, что значительных изменений погоды в ближайшее время, согласно текущим прогнозам синоптиков, не предвидится, поэтому ощутимого потепления также пока ждать не стоит.

К сожалению, очень хотелось бы, но не будем давать напрасные надежды. Перспектив на повышение температуры в большинстве регионов нет. Разве что на Закарпатье может быть около 0 градусов, потому что через горы к ним не доходит этот арктический холод,

– рассказала она.

Каких температур ждать?

В северных областях будет от 15 до 23 градусов мороза ночью и от 10 до 15 градусов мороза днем. Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье, в южных и юго-восточных областях.

По ее словам, там ожидается температура воздуха в диапазоне от 4 до 9 градусов мороза, в течение дня столбики термометров на этих территориях уже покажут около 6 градусов мороза.

В то же время на остальных территориях, в частности в большинстве западных и центральных областей, в течение суток ожидается, что температура воздуха составит в пределах от 7 до 14 градусов мороза.

Она допускает, что в дальнейшем в северных, а иногда и в западных и центральных областях может быть до 20 градусов мороза ночью, а иногда на севере и северо-востоке – до 23 градусов мороза.

В дневные часы температура воздуха в вышеупомянутых регионах может колебаться от 8 до 15 градусов мороза, пока на юге и юго-востоке погодные условия будут несколько мягче.

Там также возможны температуры от 6 до 13 градусов мороза ночью. В дневное время такие показатели вырастут и могут составлять от 2 до 9 градусов мороза. На Закарпатье будет около 0 градусов.

