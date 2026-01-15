Сильных шквалов ветра ждать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Сибирские морозы надвигаются на Украину: когда придет новая волна холода

Где выпадет снег?

В Украине 15 января ожидается умеренный снег, за исключением большинства северных и Черкасской областях, а также Закарпатья и Прикарпатья. Значительный снег и мокрый снег днем выпадет в Приазовье.

В течение следующих двух суток только в юго-восточной и восточной частях страны возможен незначительный снег. В то же время значительные осадки в Приазовье задержатся еще 16 января. На дорогах будет гололедица.

Какие морозы ударят в Украине?

В четверг, 15 января температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах от 10 до 15 градусов мороза. На Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке будет от 0 до 6 градусов мороза.

Во всех остальных регионах в течение суток столбики термометров будут показывать от 7 до 14 градусов мороза. В течение следующих двух суток ощутимых температурных изменений не предвидится.

Температура воздуха в течение ночи составит от 13 до 20 градусов мороза, местами ожидается от 21 до 23 градусов мороза. В дневное время погода также будет холодной.

В течение дня, согласно прогнозу, предполагается от 8 до 15 градусов мороза, в южной и юго-восточной частях ночью будет от 6 до 13 градусов мороза, а днем от 2 до 9 градусов мороза.

Какой будет погода?