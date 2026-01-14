Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталия Постриганя.
Каких холодов ждать украинцам?
Синоптик сообщает, что морозы несколько ослабнут 15 января из-за теплого атмосферного фронта циклона "Hiltrud". Впрочем, согласно прогнозу, в Черкасской области это было малоощутимо.
Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов мороза, после чего снова станет холоднее.
С пятницы, 16 января, в связи с усилением Сибирского антициклона в атмосфере начнется масштабная перестройка циркуляции. Западный перенос теплых воздушных масс будет заблокирован... Главную роль в формировании погодных условий будет играть не Атлантика, а Сибирь,
– написал он.
По его словам, январь в целом является наиболее холодным зимним месяцем со среднесуточной температурой до 3,5 градусов мороза, поэтому нынешние морозы до 15 градусов являются нормой для Украины.
Будет ли потепление?
К слову, ранее Виталий Постригань сообщал, что холодная погода сохранится как минимум до конца второй декады января. Ну а до того, по его словам, стоит ожидать морозные условия.
В Укргидрометцентре ранее отмечали, что ощутимого потепления пока не предвидится. Но и сильных снижений температурных показателей и снегопадов также ждать не стоит.