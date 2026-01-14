Соответствующую информацию рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Когда морозы могут ослабнуть?

Виталий Постригань рассказал, что согласно предварительным прогностическим оценкам, холодная погода удержится в Украине как минимум до конца второй декады января. Ну а до того, по его словам, стоит ожидать морозные условия.

Уже сейчас прослеживается тенденция к усилению сибирского антициклона, который принесет нам сухой, холодный континентальный воздух. Поэтому стоит ожидать умеренные, временами сильные морозы,

– пояснил он.

В то же время синоптик отметил, что пока это лишь предварительные прогностические оценки, которые в дальнейшем стоит будет уточнять. Поэтому, как отмечает эксперт, возможное потепление может прийти в Украину, однако не раньше, чем 20 января.

