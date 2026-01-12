О том, где изменится погода, рассказал метеоролог Игорь Кибальчич, пишет 24 Канал.

Какие регионы накроют дожди?

По прогнозам синоптиков, период устойчивых морозов и снегопадов в Украине постепенно будет меняться.

Начиная с 14 января на юге Украины и в Крыму вместе с небольшим снегом будет идти дождь. Другие области будут окутаны туманом с отложением изморози. Дороги покроет гололедица.

В среду синоптики прогнозируют ветер переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 5 – 12 градусов мороза, в южных и местами западных регионах 0 – -5. В ночное время на градуснике будет показывать от -12 до -17 градусов и от -18 до -23 в западных северных и Харьковской областях при прояснениях.

На следующий день дождь будет идти уже и на западе страны. На дорогах стоит ждать гололедицу и местами туман. Ветер 15 января не изменится, а температура в западных и южных областях ночью ожидается от -5 до -13, днем -3 – +2. В северных и северо-восточных регионах ночью стоит ждать -15 – -23 мороза, днем -4 – -10.

В пятницу, 16 января, большинство областей накроет снег и мокрый снег. Дождь будет наблюдаться в западных и южных регионах.

Ветер северного и северо-восточного направления, 5 – 10 метров в секунду. В западных, южных и местами центральных регионах температура ночью составит 0 – -6, днем -4 – +1. В северных и восточных областях ночью сохранятся крепкие морозы в пределах -12 – -18, днем -4 – -11.

Какая погода будет во вторник, 13 января?