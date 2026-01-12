Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет 13 января?

Во вторник будет облачно с прояснениями.

Почти по всей территории Украины осадков не прогнозируют. Небольшой снег возможен лишь днем в Карпатах и на Закарпатье.

В западных областях ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица,

– отмечают синоптики.

Ветер в этот день будет западный, юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура преимущественно составит -15 – -20, дневная – -8 – -13.

Только на юге, юго-востоке и Закарпатье ночью столбики термометров будут показывать -9 – -14, а днем – -3 – -8.

В Крыму будет теплее: ночью -2 – -7, а днем около 0.

Какой будет погода в областных центрах 12 января?

Киев -12...-10

Ужгород -6...-4

Львов -11...-9

Ивано-Франковск -6...-4

Тернополь -11...-9

Черновцы -11...-9

Хмельницкий -11...-9

Луцк -11...-9

Ровно -11...-9

Житомир -11...-9

Винница -11...-9

Одесса -6...-4

Николаев -6...-4

Херсон -6...-4

Симферополь -1...+1

Кропивницкий -11...-9

Черкассы -11...-9

Чернигов -13...-11

Сумы -11...-9

Полтава -11...-9

Днепр -11...-9

Запорожье -6...-4

Донецк -7...-5

Луганск -9...-7

Харьков -11...-9

Прогноз погоды в Украине на 13 января / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости