Синоптики предупреждают о снегопадах, метели и снижении температуры до -22 °C в некоторых районах. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине на этой неделе?
12 января, в понедельник будет преимущественно снежно по всей стране. На востоке возможен мокрый снег с дождем, на севере и в центре местами прояснения. Дневная температура:
- север – -10...-18 °C;
- восток – 0...+2 °C;
- центр – -8...-16 °C;
- юг – +1...-8 °C;
- запад – -8...-16 °C.
Прогноз погоды на 12 января / Скриншот с Укргидрометцентра
Во вторник, 13 января снег ожидается только на западе и востоке, на остальных территориях будет солнечно. Самая мягкая погода ожидается в южных областях. Дневная температура:
- север – -13...-20 °C;
- восток – -9...-16 °C;
- центр – -10...-18 °C;
- юг – -3...-11 °C;
- запад – -5...-15 °C.
Прогноз погоды на 13 января / Скриншот с Укргидрометцентра
14 января, в среду снегопады пройдут в западных, центральных, северных и восточных областях, местами прояснения. По всей стране небольшое дальнейшее похолодание. Дневная температура:
- север – -13...-22 °C;
- восток – -7...-13 °C;
- центр – -10...-14 °C;
- юг – -5...-12 °C;
- запад – -5...-16 °C.
Прогноз погоды на 14 января / Скриншот с Укргидрометцентра
В четверг, 15 января наступит очередной этап похолодания. Снег прогнозируют на западе, в остальных регионах будет облачно с прояснениями. Дневная температура:
- север – -9...-20 °C;
- восток – -6...-13 °C;
- центр – -2...-16 °C;
- юг – +2...-10 °C;
- запад – -1...-16 °C.
Прогноз погоды на 15 января / Скриншот с Укргидрометцентра
16 января, в пятницу морозы сохранятся по всей Украине, на небе будет преимущественно облачно. Дневная температура:
- север – -9...-20 °C;
- восток – -3...-8 °C;
- центр – -7...-16 °C;
- юг – 0...-2 °C;
- запад – -1...-12 °C.
Прогноз погоды на 16 января / Скриншот с Укргидрометцентра
В целом неделя преимущественно будет холодной и снежной, с самыми низкими показателями на севере и западе в середине недели.
Какие последствия снегопадов в Украине?
Во Львове выпал значительный слой снега, что существенно усложняет уборку. Городские власти призвали жителей воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости. Из-за непогоды школы в городе не работают.
В Ивано-Франковской области сильные снегопады полностью замели автодорогу Р-24 – высота сугробов превышает рост человека. Спецтехника пытается восстановить проезд, правоохранители помогают заблокированным водителям.