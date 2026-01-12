Синоптики предупреждают о снегопадах, метели и снижении температуры до -22 °C в некоторых районах. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине на этой неделе?

12 января, в понедельник будет преимущественно снежно по всей стране. На востоке возможен мокрый снег с дождем, на севере и в центре местами прояснения. Дневная температура:

север – -10...-18 °C;

восток – 0...+2 °C;

центр – -8...-16 °C;

юг – +1...-8 °C;

запад – -8...-16 °C.



Прогноз погоды на 12 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Во вторник, 13 января снег ожидается только на западе и востоке, на остальных территориях будет солнечно. Самая мягкая погода ожидается в южных областях. Дневная температура:

север – -13...-20 °C;

восток – -9...-16 °C;

центр – -10...-18 °C;

юг – -3...-11 °C;

запад – -5...-15 °C.



Прогноз погоды на 13 января / Скриншот с Укргидрометцентра

14 января, в среду снегопады пройдут в западных, центральных, северных и восточных областях, местами прояснения. По всей стране небольшое дальнейшее похолодание. Дневная температура: