Школы завтра также не будут работать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

Почему львовян просят не пользоваться авто?

Во Львове выпал большой слой снега и снегопад будет продолжаться всю ночь. Во власти города призвали не пользоваться авто, если нет большой необходимости, чтобы не мешать уборке снега.

Мэр Андрей Садовый также призвал горожан помогать убирать снег.

По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии во Львовской области и во Львове 12 – 14 января будет гололедица на дорогах. Объявлен І уровень опасности, желтый.

