Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Какова зима в Украине?

Она объяснила, что нынешние морозы являются вполне нормальными, просто на фоне изменения климата в последнее время температурные показатели обычно превышали свою климатическую норму, но нынешнее похолодание не является аномальным.

Мы всегда подчеркиваем, что исключения могут быть. И в наших широтах может быть затекание холодного арктического воздуха. В принципе, у нас почти каждую зиму происходит затекание арктического воздуха с различными интенсивностями, различными продолжительностями,

– рассказала представительница.

По ее словам, такие холодные периоды бывают зимой, просто они могут быть разной интенсивности. Аномальных температурных показателей в ближайшее время, согласно прогнозу Укргидрометцентра. ждать не стоит.

Какой будет погода вскоре?