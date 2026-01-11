Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Сугробы превышают рост человека: впечатляющие кадры с автодороги на Прикарпатье

Какой будет погода 12 января?

В понедельник будет облачно с прояснениями.

В большинстве западных и Винницкой областях прогнозируют небольшой снег.

На остальной территории страны будет без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица,
– предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет западный, северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Морозная погода еще будет удерживаться.

Так, в северной части ночью прогнозируют -15 – -20, а днем -10 – -15.

В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью будет -6 – -11, а днем -2 – -7.

На остальной территории ночная температура составит -12 – -17, дневная -7 – -12.

Какой будет погода в областных центрах 12 января?

  • Киев -15...-13

  • Ужгород -7...-5

  • Львов -8...-6

  • Ивано-Франковск -7...-5

  • Тернополь -9...-7

  • Черновцы -7...-5

  • Хмельницкий -10...-8

  • Луцк -12...-10

  • Ровно -13...-11

  • Житомир -13...-11

  • Винница -11...-9

  • Одесса -4...-2

  • Николаев -5...-3

  • Херсон -7...-5

  • Симферополь -3...-1

  • Кропивницкий -10...-8

  • Черкассы -11...-9

  • Чернигов -13...-11

  • Сумы -12...-10

  • Полтава -10...-8

  • Днепр -10...-8

  • Запорожье -5...-3

  • Донецк -10...-8

  • Луганск -11...-9

  • Харьков -11...-9

Прогноз погоды в Украине на 12 января / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости