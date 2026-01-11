Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 12 января?
В понедельник будет облачно с прояснениями.
В большинстве западных и Винницкой областях прогнозируют небольшой снег.
На остальной территории страны будет без существенных осадков.
На дорогах местами гололедица,
– предупреждают синоптики.
Ветер в этот день будет западный, северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Морозная погода еще будет удерживаться.
Так, в северной части ночью прогнозируют -15 – -20, а днем -10 – -15.
В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью будет -6 – -11, а днем -2 – -7.
На остальной территории ночная температура составит -12 – -17, дневная -7 – -12.
Какой будет погода в областных центрах 12 января?
Киев -15...-13
Ужгород -7...-5
Львов -8...-6
Ивано-Франковск -7...-5
Тернополь -9...-7
Черновцы -7...-5
Хмельницкий -10...-8
Луцк -12...-10
Ровно -13...-11
Житомир -13...-11
Винница -11...-9
Одесса -4...-2
Николаев -5...-3
Херсон -7...-5
Симферополь -3...-1
Кропивницкий -10...-8
Черкассы -11...-9
Чернигов -13...-11
Сумы -12...-10
Полтава -10...-8
Днепр -10...-8
Запорожье -5...-3
Донецк -10...-8
Луганск -11...-9
Харьков -11...-9
Прогноз погоды в Украине на 12 января / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Минусовая температура в Украине прогнозируется еще до 15 января, а с 17 – 19 января возможно ослабление морозов. Впрочем, ситуация может измениться.
Сильные морозы до -30 градусов в Украине пока не ожидаются.
Между тем из-за ухудшения погодных условий в ряде областей учебные заведения перешли на дистанционное обучение или продлили каникулы.