24 Канал собирает информацию, как на эти рекомендации реагируют по областям Украины. Новость будет дополняться другими регионами, как только они опубликуют свои решения.
Как в Украине реагируют на изменения в учебном процессе?
В Черновицком городском совете заявили, что речь идет именно о рекомендации правительства, а не обязанность. Поэтому там будут ориентироваться на погодные условия в обществе. Учебные заведения в Черновцах самостоятельно принимают решением педагогических советов, учитывая температурный режим, посещаемость, уровень заболеваемости в каждом отдельном заведении, о формате обучения, Если централизованно будет принято другое решение, то об этом сразу проинформируют. По прогнозу синоптиков, 9 января в Одесской области ожидается значительное ухудшение погодных условий со снижением температуры, мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом. Объявлен желтый уровень опасности. С целью сохранения безопасности учащихся и надлежащей организации образовательного процесса, Одесская ОГА распорядилась организовать образовательный процесс 9 января в формате дистанционного обучения.
