24 Канал збирає інформацію, як на ці рекомендації реагують по областях України. Новина доповнюватиметься іншими регіонами, як тільки вони опублікують свої рішення.

Дивіться також Уряд готує дозвіл працювати вдома через погодні умови, – Зеленський

Як в Україні реагують на зміни у навчальному процесі?