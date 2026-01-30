Так, відомство рекомендує обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Що радить МОН?
Рекомендації надали з урахуванням рішення уряду від 15 січня 2026 року № 39, а також чинних рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в умовах можливих масштабних знеструмлень.
Наголошуємо, що в умовах воєнного стану освітній процес має бути орієнтований насамперед на безпеку дітей, а також доступність, гнучкість і безперервність навчання,
– зауважили в МОН.
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України рекомендувало днями вишам продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист вже надіслали ректорам університетів, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
Як триває навчання в Україні?
- Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання.