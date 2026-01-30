Так, ведомство рекомендует областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Что советует МОН?
Рекомендации предоставили с учетом решения правительства от 15 января 2026 года № 39, а также действующих рекомендаций МОН по организации образовательного процесса в условиях возможных масштабных обесточиваний.
Подчеркиваем, что в условиях военного положения образовательный процесс должен быть ориентирован прежде всего на безопасность детей, а также доступность, гибкость и непрерывность обучения,
– отметили в МОН.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины рекомендовало на днях вузам продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже прислали ректорам университетов, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Как продолжается обучение в Украине?
- Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- В части регионов и городов нашего государства ученики вернулись на очное обучение.