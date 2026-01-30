Так, ведомство рекомендует областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Что советует МОН?

Рекомендации предоставили с учетом решения правительства от 15 января 2026 года № 39, а также действующих рекомендаций МОН по организации образовательного процесса в условиях возможных масштабных обесточиваний.

Подчеркиваем, что в условиях военного положения образовательный процесс должен быть ориентирован прежде всего на безопасность детей, а также доступность, гибкость и непрерывность обучения,

– отметили в МОН.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины рекомендовало на днях вузам продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже прислали ректорам университетов, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Как продолжается обучение в Украине?