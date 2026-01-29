Об этом сообщили в КГГА.

Что известно о возобновлении работы киевских школ?

Учебные заведения, определены опорными пунктами, будут работать в формате, выбранном педагогическим коллективом, – очном или дистанционном, в зависимости от решения педагогического совета.

Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости в работе опорных пунктов такие заведения будут переходить в режим работы опорных пунктов, а образовательный процесс переводить в дистанционный режим.

Соответствующие решения будут принимать педагогические советы, а до 30 января руководители школ проинформируют об этом родителей и учеников. Зато семьи смогут выбрать тот формат участия в образовательном процессе, который является для них наиболее комфортным и безопасным.

В КГГА отметили, что решение о возобновлении обучения приняли на Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций после оценки состояния образовательной сферы города и с учетом последствий повреждений энергосистемы в результате обстрелов.

Решение также обусловлено постановлением Кабинета Министров Украины о продлении зимних каникул до 1 февраля и протокольным поручением громадам определяться с дальнейшим восстановлением образовательного процесса на уровне комиссий ТЭБ и ЧС.

Полномасштабная война продолжается, впрочем мы не имеем права останавливать обучение. Наша задача – учить детей даже в этих условиях, ведь образование сегодня является частью устойчивости страны и нашего тыла,

– отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что Департамент образования и науки совместно с районными государственными администрациями будет координировать процесс восстановления обучения. В случае возникновения новых вызовов, связанных с полномасштабным вторжением России, работу учреждений оперативно корректировать.

Напомним, что в школах Киева с 19 января по 1 февраля ввели каникулы благодаря весенним и летним. Такое решение, в соответствии с постановлением Кабинета Министров, обсудили на Совете обороны Киева.

