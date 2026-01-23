Ученики в Ивано-Франковске выходят на очное обучение

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Как будут учиться ученики в Ивано-Франковске?
Мэр Ивано-Франковска написал: с понедельника дети идут в школу.
Напомним, что с понедельника, 19 января, до пятницы, 23 января, в школах города объявили каникулы.
Учреждения внешкольного образования (кружки) и профтехучилища также отправили на недельные каникулы.
Детсады работали, если позволял температурный режим.
Заметим также, что Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника работает онлайн. Причина – осложнения ситуации с отоплением и электроснабжением, сообщили в пресс-службе вуза.
Какие изменения в учебном процессе?
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство недавно согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Все же решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
