Ученики в Ивано-Франковске выходят на очное обучение

Мария Волошин
Основные тезисы
  • Школьники в Ивано-Франковске возвращаются на очное обучение с понедельника, 26 января.
  • До этого, с 19 по 23 января, в школах города объявили каникулы.
Обучение в школах Ивано-Франковска
Обучение в школах Ивано-Франковска / Freepik

Школьники в Ивано-Франковске возвращаются на очное обучение. Такой формат будет действовать в школах городах с понедельника, 26 января.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Как будут учиться ученики в Ивано-Франковске?

Мэр Ивано-Франковска написал: с понедельника дети идут в школу.

Напомним, что с понедельника, 19 января, до пятницы, 23 января, в школах города объявили каникулы.

Учреждения внешкольного образования (кружки) и профтехучилища также отправили на недельные каникулы.

Детсады работали, если позволял температурный режим.

Заметим также, что Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника работает онлайн. Причина – осложнения ситуации с отоплением и электроснабжением, сообщили в пресс-службе вуза.

Какие изменения в учебном процессе?

  • Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство недавно согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.

  • Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.

  • Все же решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.

  • Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.

