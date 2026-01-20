Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграм-канале.

Как учатся ученики в Украине?

Чиновник уточнил: на сегодня ученики не посещают школы там, где это опасно. В то же время там, где условия позволяют, обучение продолжается очно. Поэтому во всех регионах страны применяют различные форматы обучения. И добавил, что это взвешенный и гибкий подход, который позволяет сохранять и безопасность детей, и стабильность образовательного процесса.

Где есть риски с энергоснабжением или теплом, дети не подвергаются опасности – форматы обучения меняются в соответствии с реальными условиями каждого заведения,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что учебные заведения во всех регионах страны стали местами поддержки для людей. На их базе развернули более 2000 пунктов поддержки. Там можно согреться, выпить чай, зарядить телефоны и другие устройства. К этой работе присоединились и вузы: сегодня в университетах и колледжах функционирует более 130 таких пунктов, которые ежедневно принимают людей.

В Киеве коммунальные школы временно находятся на каникулах. В то же время для детей, которых родители не могут оставить дома, организовали дежурные группы – классы, оборудованы резервными источниками питания. Здесь дети могут провести день в тепле, со светом и под наблюдением педагогов,

– рассказал министр.

Глава украинского правительства Юлия Свириденко в своем телеграм-канале уточнила, что Киеве открыли уже 284 таких класса.

Какие изменения в учебном процессе?