Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграм-канале.
Как учатся ученики в Украине?
Чиновник уточнил: на сегодня ученики не посещают школы там, где это опасно. В то же время там, где условия позволяют, обучение продолжается очно. Поэтому во всех регионах страны применяют различные форматы обучения. И добавил, что это взвешенный и гибкий подход, который позволяет сохранять и безопасность детей, и стабильность образовательного процесса.
Где есть риски с энергоснабжением или теплом, дети не подвергаются опасности – форматы обучения меняются в соответствии с реальными условиями каждого заведения,
– сообщил Лисовой.
И добавил, что учебные заведения во всех регионах страны стали местами поддержки для людей. На их базе развернули более 2000 пунктов поддержки. Там можно согреться, выпить чай, зарядить телефоны и другие устройства. К этой работе присоединились и вузы: сегодня в университетах и колледжах функционирует более 130 таких пунктов, которые ежедневно принимают людей.
В Киеве коммунальные школы временно находятся на каникулах. В то же время для детей, которых родители не могут оставить дома, организовали дежурные группы – классы, оборудованы резервными источниками питания. Здесь дети могут провести день в тепле, со светом и под наблюдением педагогов,
– рассказал министр.
Глава украинского правительства Юлия Свириденко в своем телеграм-канале уточнила, что Киеве открыли уже 284 таких класса.
Какие изменения в учебном процессе?
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Все же решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
