Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.
Как будут учиться ученики на Киевщине?
Он отметил, что решение о начале обучения принимают с учетом санитарных норм и ситуации с безопасностью.
На Совете обороны мы также приняли решение сократить продолжительность уроков до 30 минут, завершать обучение во вторую смену не позднее 16:00,
– уточнил чиновник.
К слову, образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала руководителей школ, которые из-за чрезвычайного положения в энергетике объявили каникулы, ввести дистанционную форму обучения. Также – позволить учителям самостоятельно выбирать место работы.
Совет обороны также рекомендовал общинам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах.
Какие изменения в учебном процессе?
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Все же решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
